Два нижегородских вуза получат по 250 млн рублей на научную инфраструктуру

ННГУ им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) и Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН (ИПФ РАН) получат по 250 млн руб. из федерального бюджета на развитие перспективных проектов. Они стали победителями конкурса Минобрнауки России на получение субсидий для обновления материально-технической базы научных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ННГУ направит средства на создание Инжинирингового центра по приоритетным направлениям научно-технологического развития. ИПФ РАН — на развитие Центра коллективного пользования научным и технологическим оборудованием.

Средства позволят закупить и модернизировать оборудование, приобрести необходимое программное обеспечение, содержать помещения и повысить квалификацию персонала.

Анастасия Титова