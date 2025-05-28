В Краснодаре осудили за взяточничество ростовского предпринимателя

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор Октябрьского районного суда Краснодара в отношении ростовского предпринимателя, признанного виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. По данным суда, в период с января по июнь 2021 года фигурант, не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, ежемесячно передавал взятки сотруднику полиции, входившему в состав преступного сообщества, сформированного из действующих и бывших сотрудников регионального управления МВД по Ростовской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что цель передачи денег — в общей сложности более 160 тыс. руб. — заключалась в недопущении проверок и административного преследования за ведение бизнеса без оформления. В отношении полицейских возбуждено отдельное уголовное дело.

Подсудимый признал вину в полном объеме и раскаялся. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком, штрафу в размере 4,05 млн руб. — 25-кратному размеру взятки, а также к годовому запрету на занятие предпринимательской деятельностью. Приговор вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков