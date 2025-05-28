Неразогретый спрос

В Сочи загрузка отелей в первый месяц лета составила порядка 74%, что соответствуют прошлогоднему показателю, сообщили в мэрии курорта. Самый большой туристический поток традиционно ожидается в июле-августе: в пиковые дни периода уровень заполняемости сочинских гостиниц может достичь 95%. По словам экспертов, спрос на отдых в Сочи пока ниже чем в прошлом году, так как туристы принимают решения в последний момент. Цены на размещение в сравнении с прошлым сезоном выросли на 15-20%.

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С начала 2025 года Сочи принял свыше 2,5 млн туристов, что на 5% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Во второй половине июня, по прогнозам мэрии курорта, ожидается приезд трехмиллионного туриста. Загрузка отелей в первый месяц лета ожидается уровне прошлого года — 74%. В июле августе — 95%.

Представители туроператора «Алеан» отмечают, спрос пока ниже, чем в прошлом году. Люди принимают решение о поездке позже, чем обычно. В компании добавляют, что на июнь приходится около 30% всех летних бронирований, на июль — 38%, на август — 32%. Средняя продолжительность поездки составляет семь дней. Чаще всего туристы выбирают отели категории «2-3 звезды», а также варианты с завтраками, полупансионом или полным питанием.

По данным директора и основателя сети туристических агентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, в 2025 году курорт показывает рост бронирований отелей на уровне 12%. Для сравнения: в Крыму — +27%, в Абхазии — +18%. Более доступным по цене остается район Лазаревское — он дешевле на 25—30% по сравнению с центром Сочи.

Цены на размещение, по данным «Алеан», в сравнении с прошлым сезоном выросли на 15-20%.

«Средний рост — 12-15%, но на отдельные даты — до 20%»,— говорит председатель Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов. По его словам, часть объектов уже начала снижать цены. Хорошие отели категории «3 звезды» предлагают номера от 3,9 тыс. руб. за ночь.

Отдельным спросом пользуется санаторно-курортное лечение. «Спрос на туры в здравницы сохраняется на стабильно высоком уровне»,— отмечают в пресс-службе «Алеан».

Несмотря на высокий спрос, инфраструктура курорта, по мнению участников рынка, пока не полностью соответствует уровню туристических ожиданий. По словам Алексана Мкртчяна, в Сочи по-прежнему ощущается нехватка отелей с современным уровнем сервиса и форматом «все включено». «На весь город всего четыре 4-звездочных объекта, работающих по этой системе, а пятизвездочных — нет вовсе. В Анапе, к примеру, таких отелей более 70»,— отметил он.

По данным администрации, в Сочи в стадии реализации находится 40 инвестиционных проектов в санаторно-курортной сфере. Из них 17 — уже на стадии строительства. К 2033 году эти проекты должны обеспечить прирост 25,4 тыс. новых номеров и создание 23 тыс. рабочих мест.

В 2025 году уже открыт отель Grand Cascade в Центральном районе Сочи. В Хосте готовится к открытию новый санаторий «Кристалл» с 349 номерами, из которых 18 — это медсьюты, то есть номера с возможностью проведения процедур прямо внутри.

В мэрии подчеркивают, что параллельно ведутся работы по улучшению дорожной инфраструктуры, созданию комфортных общественных пространств и цифровизации городских сервисов для гостей.

По данным сервиса OneTwoTrip, Сочи занимает четвертое место среди популярных авиационных направлений июня. Средняя стоимость поездки на самолете — 12 тыс. руб. в одну сторону, на поезде — около 5 тыс. руб. Поезда чаще всего отправляются из Краснодара (16,8% ж/д-заказов), Москвы (14,6%), Симферополя (9,9%), Ростова-на-Дону (7,9%) и Волгограда. В топе по авиабилетам — Москва (26,2%), Санкт-Петербург (14,4%), Уфа, Новосибирск, Тюмень, Казань и Екатеринбург.

«Сочи продолжает быть привлекательным направлением благодаря климату, хорошей инфраструктуре и широкому выбору форматов отдыха»,— поясняет пресс-секретарь OneTwoTrip Елена Шелехова.

По словам господина Мкртчяна, Сочи выполняет функцию транзитного узла. Это единственный открытый аэропорт на всем Черноморском побережье России. Около 15—20% туристов используют его как транзитный пункт, утверждает эксперт.

«Многие останавливаются в Сочи на 1-2 ночи, чтобы потом вылететь в другие города. Также Сочи — удобная отправная точка для поездок в Абхазию»,— добавляет господин Мкртчян.

«Загрузка рейсов в июне составляет более 95%, особенно на даты длинных выходных с 11 по 15 июня. На ряде направлений увеличенные емкости уже открыты в продаже, в том числе на направлении Москва — Сочи в июне запланированы рейсы на самом вместительном самолете Boeing 747»,— сообщили в пресс-службе компании.

Мария Удовик