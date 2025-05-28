«Необходимо создать “зеленые коридоры” для отдельных категорий туристов»

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что ответственные ведомства планируют увеличить число пунктов досмотра на въезде в Крым и работают над сокращением времени проверки. Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к властям Крыма и Краснодарского края с предложением рассмотреть меры по увеличению пропускной способности КПП на въезде на Крымский мост. Поводом послужила пробка 1 мая 2025 года, в которой застряли около 2,6 тыс. автомобилей. Руководитель комитета по автотуризму РСТ Сергей Лобарев рассказал «Ъ-Кубань», как увеличение числа пунктов досмотра на въезде в Крым повлияет на туристический поток, а также о проблемах автопутешественников в высокий сезон и мерах, которые помогут снизить нагрузку на контрольно-пропускные пункты и сохранить привлекательность региона для автотуристов.

Сергей Лобарев

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«Увеличение числа пунктов досмотра на въезде в Крым — необходимая и своевременная мера, особенно в периоды пикового туристического потока. Однако, как подчеркивают эксперты нашей ассоциации, без одновременной оптимизации процедур, таких как внедрение предварительной электронной регистрации, эффект от расширения инфраструктуры будет ограниченным. Опыт предыдущих сезонов, включая майские праздники, наглядно демонстрирует, что для повышения пропускной способности необходимо комплексное решение.

Среди приоритетных направлений — внедрение автоматизированных систем досмотра транспорта, организация раздельных потоков для автотуристов, местных жителей и коммерческого транспорта. Кроме того, важно оперативно увеличивать число мобильных досмотровых групп в периоды пиковой нагрузки.

Пробки и заторы на въезде в регион негативно сказываются на привлекательности Крыма как направления для автопутешествий, особенно для семей с детьми и владельцев кемперов.

Среди основных трудностей автотуристов — длительное ожидание на контрольных пунктах, которое в высокий сезон может достигать 5–8 часов, нехватка придорожной инфраструктуры, включая туалеты, точки питания, зоны отдыха, а также отсутствие ясной и своевременной информации о графике работы пунктов досмотра. Эти факторы значительно усложняют планирование маршрута и создают дополнительные неудобства в пути.

Необходимо создать “зеленые коридоры” для отдельных категорий туристов, в первую очередь для семей с детьми и организованных групп. Однако такие инициативы требуют технологической и организационной проработки — в частности, системы верификации, которая может быть реализована через механизм предварительной онлайн-записи или специальное приложение.

В целом, сбалансированный подход и синхронизация действий властей, профессионального сообщества и бизнеса являются ключевыми условиями как для снижения нагрузки на пункты досмотра, так и для повышения общего комфорта автопутешествий. Только при таких условиях Крым сохранит и укрепит свою привлекательность как направление для автотуризма и караванинга».