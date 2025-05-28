Со склада агрокомпании Краснодарского края похитили офисной бумаги на 45 млн руб.

В Краснодарском крае в суд передано дело о хищении со склада сельхозпредприятия 150 тыс. упаковок офисной бумаги общей стоимостью 45 млн руб. О завершении расследования преступления сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Заведующему складом агрокомпании, кладовщику и водителю предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные группой лиц, в особо крупном размере). По данным следствия, хищения со склада предприятия происходили в течение двух лет. Используя подложные товарные накладные, злоумышленники вывозили крупные партии офисной бумаги, которые затем продавали. За счет реализации похищенного товара сотрудники сельхозпредприятия получили более 24 млн руб. Противоправную деятельность злоумышленников выявили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе краевого главка полиции не уточняют, в какой именно сельскохозяйственной компании произошло крупное хищение. В Выселковском районе Краснодарского края расположен головной офис холдинга «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева» («Агрокомплекс Выселковский»), одного из лидеров российского аграрного рынка.

Анна Перова, Краснодар