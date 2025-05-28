Председатель Краснодарского крайсуда отказался от нового срока

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ не стала рассматривать заявление председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова о продлении его полномочий на новый срок. Претендент отозвал свое заявление. Об этом сообщил ресурс Pravo.ru из зала заседания ВККС.

Алексей Шипилов был назначен председателем Краснодарского краевого суда в июне 2019 года на шесть лет, ранее он возглавлял Белгородский областной суд. Александр Чернов, руководивший Краснодарским крайсудом с 1994 года, ушел в отставку по достижении предельного возраста 70 лет. Отставка господина Чернова сопровождалась многочисленными негативными публикациями о нем самом и о его родственнице Елене Хахалевой, руководившей административной коллегией крайсуда.

Юридическое сообщество региона связывало с приходом Алексея Шипилова надежды на перемены в работе краевого суда. Однако после шести лет пребывания господина Шипилова в должности тональность публикаций о нем в значительной мере стала негативной. Экс-председатель крайсуда Александр Чернов сейчас также находится в центре внимания СМИ — Генеральная прокуратура инициировала серию исков об изъятии имущества бывшего высокопоставленного судьи из-за нарушения им антикоррупционных норм.

Анна Перова, Краснодар