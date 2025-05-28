«Такая опция делает ново жилье уникальным»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие варианты доступны покупателям в Москве и Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Квартира с собственной террасой — это всегда особый формат в новостройках. Такая опция сказывается, конечно, на стоимости, но все же делает новое жилье уникальным. И это в домах элитного класса в Москве и Санкт-Петербурге наиболее популярное планировочное решение для отдыха на свежем воздухе. Вторая строчка по популярности после террас в Москве у вариантов с эксплуатируемой кровлей. Площадь этих пространств может достигать почти 900 кв. м. Данное решение предусмотрено в четырех элитных проектах.

Варианты с террасами есть в 20 из 47 новых элитных домов столицы. Площадь террас квартир, представленных в реализации в городе, варьируется в диапазоне от 8,5 до 260 кв. м. В Санкт-Петербурге жилые варианты с террасами можно найти более чем в 50% элитных объектов — в 12 из 21. Но, по данным специалистов компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», диапазон площадей данных пространств для отдыха в Северной столице меньше, чем в Москве — от 8 до 70 «квадратов».

Существенный разрыв в площади террас в двух городах, как полагают брокеры, связан преимущественно с традициями местной архитектуры и ограниченностью пространства в исторической части Санкт-Петербурга. Высокая плотность застройки и небольшая этажность наиболее характерны для Центрального и Петроградского районов, в которых расположено много высокобюджетных домов. Вместе с экспертами компании Formula City брокеры отмечают, что в Северной столице в 1,5 раза чаще выводят в реализацию лоты с террасами, чем в Москве: 60% против 40% соответственно.

Светлана Бардина