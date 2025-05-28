В Ростове полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 28-летнего местного жителя, причастного к сбыту крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс–служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пакет с наркотиками. Фото пресс–службы ГУ МВД России по Ростовской области Фото: Пакет с наркотиками. Фото пресс–службы ГУ МВД России по Ростовской области

Во время личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у задержанного 2 полимерных зип-пакета с веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что это было производное наркотического средства N-метилэфедрон общей массой 3,45 гр.

По информации ведомства, задержанный приобрел наркотические средства при помощи системы тайников-закладок для дальнейшей продажи. Во время проверки выяснилось, «что фигурант причастен еще к пяти аналогичным фактам противоправной деятельности на территории города», — отметили в ГУ МВД.

Масса этой партии сильнодействующих наркотиков составила 5,44 гр. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Наталья Белоштейн