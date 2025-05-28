На Дону таможенники возбудили более 350 дел о несвоевременной подаче данных

С начала 2025 года донские таможенники возбудили более 350 протоколов об административных правонарушениях. Основанием для применения таких мер стало несоблюдение заявителями порядка представления статистических форм учета перемещения товаров. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что всего взыскано штрафов на сумму 190 тыс. руб. С начала года таможенники зарегистрировали более 14 тысяч статформ в рамках взаимной торговли Российской Федерации с государствами-членами ЕАЭС (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения, Киргизская Республика).

В соответствии со ст. 19.7.13 КоАП РФ за непредставление, несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы предусмотрен штраф – на должностных лиц в размере от 10 до 15 тыс. руб., на юр.лиц — от 20 до 50 тыс. руб. Индивидуальные предприниматели несут административную ответственность, как юридические лица.

Мария Хоперская