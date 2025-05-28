Бастрыкин поставил на контроль дело о массовом убийстве подростков в Приангарье

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) подростков в Байкальске Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в ночь на 28 мая в частном доме на территории СНТ «Горный Байкал» подростки с разрешения родителей отмечали день рождения. Предварительно установлено, что они употребляли алкоголь. В какой-то момент один из несовершеннолетних достал нож и напал на присутствующих.

Четверо погибли, еще четверо были доставлены в больницу. После того, как 17-летний юноша устроил расправу, он поджег дом. В результате возникшего пожара он скончался. Погибшим было от 13 до 16 лет. Один из пострадавших, 14-летний мальчик, с ранениями шеи находится в тяжелом состоянии.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, ни один из подростков ранее не состоял на профилактическом учете. На территории Байкальского городского поселения с 28 по 30 мая объявлен траур.

Кроме того, следователями возбуждено уголовное дело по факту приобретения алкоголя для подростков по ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий).

Александра Стрелкова