В Орске бывшего директора школы обвиняют в превышении должностных полномочий

Прокурор Ленинского района Орска утвердил обвинение по уголовному делу в отношении бывшего директора школы. Ей инкриминировано совершение преступления по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное из иной личной заинтересованности). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

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По версии следствия, с 2018 года по 2023 год обвиняемая требовала от подчиненных сотрудников, чтобы они передавали ей начисленные премии и стимулирующие выплаты. За указанный период директор получила свыше 600 тыс. руб.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Орска.

Руфия Кутляева