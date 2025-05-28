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Более 55 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за неделю

За неделю с 19 по 25 мая мошенники похитили у жителей Нижегородской области более 55 млн руб. Полиция зарегистрировала 119 таких преступлений, сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее распространенными схемами остаются звонки от «службы безопасности банка» (61 случай), предложения дополнительного заработка (19 случаев) и мошенничество при онлайн-покупках (13 случаев).

Полиция призвала жителей быть внимательными и не доверять подозрительным звонкам или сообщениям.

Елена Ковалева

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