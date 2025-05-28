В Новороссийске будут слышны выстрелы в районе мемориала Малая Земля
28 мая в Новороссийске в районе мемориала Малая Земля будут слышны выстрелы во время проведения военно-патриотических мероприятий к Дню пограничника. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
«Стрельба из холостых орудий станет частью исторической театрализованной реконструкции в рамках патриотического мероприятия»,— говорится в сообщении.
Историческая реконструкция будет посвящена бою времен Великой Отечественной войны. Жителей и гостей Новороссийска просят сохранять спокойствие.