В Новороссийске будут слышны выстрелы в районе мемориала Малая Земля

28 мая в Новороссийске в районе мемориала Малая Земля будут слышны выстрелы во время проведения военно-патриотических мероприятий к Дню пограничника. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Стрельба из холостых орудий станет частью исторической театрализованной реконструкции в рамках патриотического мероприятия»,— говорится в сообщении.

Историческая реконструкция будет посвящена бою времен Великой Отечественной войны. Жителей и гостей Новороссийска просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева