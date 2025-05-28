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В Новороссийске будут слышны выстрелы в районе мемориала Малая Земля

28 мая в Новороссийске в районе мемориала Малая Земля будут слышны выстрелы во время проведения военно-патриотических мероприятий к Дню пограничника. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Стрельба из холостых орудий станет частью исторической театрализованной реконструкции в рамках патриотического мероприятия»,— говорится в сообщении.

Историческая реконструкция будет посвящена бою времен Великой Отечественной войны. Жителей и гостей Новороссийска просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева

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