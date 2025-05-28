Саратовцу дали условный срок за изготовление и сбыт самодельного оружия

Суд вынес приговор в отношении 60-летнего жителя Ровенского района Саратовской области по уголовному делу о незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ, ч. 2 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в июле 2019 года фигурант изготовил самодельное огнестрельное оружие, использовав для этого промышленный строительный степлер. Эксперты отметили, что оно пригодно для производства выстрелов неунитарным патроном.

Также выяснилось, что фигурант сбыл это оружие местному жителю за 1 тыс. руб. По решению суда мужчина получил три года и один месяц условно с испытательным сроком 36 месяцев. Кроме того, его оштрафовали на 100 тыс. руб. в доход государства.

Павел Фролов