На Дону прибыль от продажи препаратов от аллергии в 2025 году выросла на 11%

В Ростовской области по итогам первых четырех месяцев 2025 года выручка от продажи антигистаминных препаратов составила 176,5 млн руб. Это на 10,9% больше показателей аналогичного периода 2024 года (159,2 тыс. руб.). Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что с января по апрель 2025 года в регионе продали 632 тыс. упаковок таких лекарств. Это на 2,1%, или на 13,8 тыс. упаковок меньше, чем в аналогичный период 2024 года.

В пятерку самых популярных у жителей региона антигистаминных препаратов вошли «Тералиджен», «Цетрин», «Супрастин», «Зодак» и «Донормил».

Мария Хоперская