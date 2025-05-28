Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов вспоминает историю карьеры известного спортсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wikipedia Фото: Wikipedia

В нашей стране, к сожалению, немало историй, когда известные спортсмены оставались без средств к существованию. Но судьба Дмитрия Уколова особенно трагична. Он был защитником ЦДКА и сборной СССР в тот момент, когда хоккей у нас только начинал свой путь. На первом для страны чемпионате мира по хоккею в 1954-м Уколов стал первым защитником, который оформил хет-трик на первенствах планеты. В 1956-м он выигрывает со сборной олимпийское золото, получает звание «Заслуженный мастер спорта». Кроме того, хоккеист взял с армейцами шесть чемпионатов и два кубка страны. Казалось бы, титулов и званий вполне достаточно, чтобы обеспечить достойную старость, но вышло иначе.

В 1961 году защитник завершает карьеру из-за травмы, и его жизнь круто меняется. Найти себя в хоккее как тренер или функционер Уколов не смог. От него ушла жена, и он стал работать водителем: сначала в такси, потом на одном из автокомбинатов. Все это время олимпийский чемпион проживал в комнате коммунальной квартиры площадью 11 кв. м. Тогда его поддерживала вторая супруга, но после ее смерти Уколов остался совершенно один.

Когда в 1992 году он ушел из жизни, тело некому было забрать из морга. Через три недели Уколова хотели похоронить в безымянной могиле. Но соседка по коммуналке нашла старую записную книжку игрока и дозвонилась до Юрия Баулина, который играл вместе с Уколовым. Обращения в бывший клуб и московский спорткомитет ни к чему не привели. В итоге Уколова похоронил фонд социальной защиты спортсменов им. Льва Яшина, которым руководил Отари Квантришвили. Могила спортсмена находится рядом с местом упокоения таких звезд хоккея, как Николай Сологубов и Иван Трегубов. И только спустя 12 лет после смерти защитника его имя было внесено в Зал славы отечественного хоккея.

Владимир Осипов