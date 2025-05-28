В Оренбуржье возбудили дело о незаконной организации и проведении азартных игр

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконных организации и проведения азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

По информации СКР, на протяжении текущего года участники организованной преступной группы использовали в качестве игорного заведения нежилое помещение, которое находится на пересечении ул. Мариупольской и Гомельской в Орске. Они «осуществляли незаконную деятельность по проведению азартных игр с применением игрового оборудования и информационно-коммуникационных сетей», в том числе интернет. За это участники ОПГ получали материальную выгоду.

Следователи изъяли из игорного помещения игровое оборудование и деньги. Уголовное дело расследует следственный отдел по Орску СУ СКР по Оренбургской области.

Руфия Кутляева