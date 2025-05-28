В Ростове-на-Дону пройдет фестиваль-шопинг брендов региона

В Ростове-на-Дону пройдет фестиваль, с участием 100 брендов донского региона. Мероприятие откроется в 11:00 в «Центр истинных ценностей», говорится на официальном сайте фестиваля шопинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сообщается, что гостей будут ждать не только покупки, но и деловая программа со спикерами, модные показы, живая музыка, шоу-баттл стилистов и дегустации. Кроме того, участие могут принять также и предприниматели, которые смогут презентовать свои товары и услуги, пройти «экспресс-консультации у экспертов и наставников», познакомиться с потенциальными поставщиками и клиентами и найти возможности для коллабораций с другими брендами Ростовской области.

Как писал «Ъ-Ростов», в 2024 году фестиваль местных брендов посетили более двух тысяч человек.

Константин Соловьев