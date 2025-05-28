В Ростове за месяц цена «квадрата» первичного жилья выросла до 187 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону средняя цена одного квадратного метра жилья на первичном рынке выросла за месяц на 0,8% и достигла 187 тыс. руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Яндекс Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, в мае медианная цена квадратного метра в сегменте новостроек составила 145 тыс. руб., что на 0,7% выше показателей апреля. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 6,8 млн руб. Объем доступных предложений в этом сегменте также увеличился на 3,3% за месяц.

Среди городов-миллионников максимальный рост зафиксировали в Москве (+0,7% за месяц до 441 тыс. руб. за кв.м.), Санкт-Петербурге (+0,8% до 266 тыс. руб. за кв.м.) и Казани (+1,3% до 243 тыс. руб. за кв.м).

Мария Хоперская