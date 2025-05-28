Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников осмотрел ход строительства объектов городского курорта «Притяжение»

Сначала главный специалист по капитальному строительству непроизводственных объектов ПАО «ММК» Алексей Чумиков показал начало строительства будущего фитнес центра с бассейном, который возведут за бульваром в южной части. К слову, бульвар здесь тоже доводят до завершения – это будет продолжение главной пешеходной артерии парка, которая соединит объекты первой очереди – инфоцентр и фудмолл со спортивным кластером.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Серей Петруша Фото: Серей Петруша

Но если на месте фитнес-центра пока лишь котлован – строительство начнется летом, то развлекательный центр уже на финишной прямой. Виктор Филиппович оценил готовность объекта, прошёл по всем локациям, поинтересовался наличием оборудования. Работа здесь ещё кипит, но ко Дню металлурга центр будет открыт.

Дальше маршрут делегации пролегал к спортивному кластеру, где в полной готовности реконструированная площадка падел-тенниса. Для удобства жителей её сделали всесезонной, крытой. На холме ещё один объект, который реконструировали – тюбинговая трасса: теперь она прямая, безопасная, также всесезонная и весьма востребованная – с горы на «плюшках» с удовольствием катается детвора и взрослые.

А за холмом – новая стройка: на месте Кольца чувств будет ещё одно спортивное сооружение – скейт-парк.

Следующие два объекта – это большие проекты, завершения которых в городе ждут с нетерпением. Это термальный комплекс, рядом с ним после реновации начнёт работу спа-отель – он будет соединён с термами тёплым переходом. Этот комплекс планируют запустить в конце этого года. С улицы Зелёной хорошо видна большая строительная площадка, на которой возводят корпуса будущей детской хоккейной академии. По графику объект завершат в конце 2026 года.

– Сложилась добрая традиция запускать новые промышленные объекты ко Дню металлургов, и вот уже четвёртый год эта традиция распространилась и на парк Притяжение, – отметил Виктор Рашников. – Территория развивается – это видно. И в этом году главным подарком для жителей и гостей города станет развлекательный центр, оснащённый всевозможными активностями для детей и взрослых. Он красивый внешне, с прозрачным куполом, и наполненный пятью тематическими площадками. В этом году открыто кафе на горе. Готова к запуску падел-арена, а через месяц ждёт гостей и скейт-парк. В августе приступаем к строительству фитнес-центра. Уже обрёл очертания термальный комплекс – около семи тысяч квадратных метров с несколькими бассейнами, саунами, банями. Полным ходом идёт работа по хоккейной академии: до конца 2025 года должны сделать корпуса, чтобы в будущем году приступить к отделочным работам. Другие важные перспективные проекты – строительство гостиничного комплекса (сейчас завершается его проектирование) и жилищный комплекс, первая очередь которого начнёт возводиться с августа этого года.

Виктор Филиппович обратил внимание, что по-прежнему важной составляющей Притяжения являются зелёные насаждения, которые занимают сорок процентов всей территории – 160 гектаров. И в этом году высадка продолжится. Всего же с запуска первой очереди парка здесь уже высажено 2,2 миллиона различных растений.

ПАО «ММК»