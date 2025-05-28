В Саратовской области экс-полицейского отправили в колонию на 4,5 года за взятки

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника РЭО ГИБДД МО МВД России «Ртищевский» по уголовному делу о получении взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фигурант получил 4,5 года колонии строгого режима. Также ему запрещено в течение четырех лет занимать должности на госсслужбе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функции представителя власти.

Как выяснилось, с 2023 по 2024 год фигурант и его двое коллег получили свыше 170 тыс. руб. взятки от 12 жителей Саратовской области за содействие в успешной сдаче практического экзамена на право управления транспортом. Деньги передавали посредники.

В отношении еще одного получателя взятки уголовное дело рассматривается в суде. Что касается взяткодателей, их действиям дадут надлежащую правовую оценку.

Павел Фролов