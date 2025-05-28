ВМО: рекорд глобальных температур будет побит в ближайшие пять лет

По оценкам Всемирной метеорологической организации (ВМО), вероятность того, что хотя бы один год из следующих пяти лет побьет температурный рекорд 2024 года и станет самым жарким за все время сбора таких данных, составляет 80%. Об этом ВМО пишет в своем докладе о климате на 2025–2029 годы. Организация предупреждает о тяжелых последствиях такого сценария для общества, экономики и устойчивого развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Вероятность того, что средняя температура воздуха на Земле за ближайшие пять лет более чем на 1,5°C превысит средний показатель температуры за период 1850–1900 годов, то есть в доиндустриальную эпоху, составляет, по оценкам ВМО, 70%. В предыдущем докладе ВМО с прогнозами на период 2024–2028 годов эта вероятность оценивалась в 47%. Кроме того, есть 86-процентная вероятность того, что хотя бы в один год из ближайших пяти лет показатель средней температуры воздуха превысит доиндустриальный более чем на 1,5°C.

Авторы доклада указывают, что быстрее всего теплеет в арктическом регионе — по меньшей мере, в три с половиной раза быстрее, чем в среднем в мире. Температуры там на 2,4°C превышают средний общемировой показатель за 1991–2020 годы. Эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение ледяного покрова в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях. При этом в странах Африки ниже пустыни Сахара, а также в Северной Европе, на Аляске и на севере Сибири погодные условия будут более влажными, а на Амазонке — более сухими, чем обычно.

Как отметили в ВМО, мир только что «пережил десять самых теплых лет за всю историю наблюдений», но «в ближайшие годы не предвидится никакой передышки».

Алена Миклашевская