Богатейшие люди мира выбирают для хранения золота Сингапур

Самые состоятельные люди мира все чаще переводят свои золотые запасы в офшорные зоны из-за экономической и геополитической нестабильности в мире. Излюбленным местом для хранения запасов драгоценных металлов становится Сингапур, сообщает CNBC.

Телеканал приводит в пример крупнейшее местное хранилище драгметаллов The Reserve. В нем хранятся золотые и серебряные слитки на сумму $1,5 млрд. По данным самого хранилища, с начала текущего года по апрель количество заказов на размещение драгметаллов выросло по сравнению с 2024 годом на 88%. А их продажи оператором хранилища выросли на 200%.

«Многие состоятельные клиенты обращают внимание на тарифы, на изменения в мире, на потенциальную геополитическую нестабильность»,— пояснил в интервью CNBC гендиректор The Reserve Грегор Грегерсен. По его словам, 90% заказов на хранение компания получает из-за рубежа.

Кирилл Сарханянц