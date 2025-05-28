Крымчанина осудили на 19 лет за двойное убийство на почве ревности

Суд приговорил 35-летнего жителя села Партизанское Симферопольского района к 19 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы за убийство бывшей сожительницы и ее знакомого из охотничьего ружья на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Преступление произошло вечером 19 октября 2024 года. Мужчина, заподозрив бывшую сожительницу в близких отношениях с другим мужчиной, пришел к дому последнего с охотничьим ружьем. Он выстрелил в туловище хозяину жилища, стоявшему на пороге, а затем проследовал в комнату, где выстрелил в сожительницу. Убедившись в их смерти, злоумышленник попытался покончить с собой, дважды выстрелив себе в голову и туловище.

После длительной медицинской реабилитации обвиняемый дал признательные показания. Приговор в законную силу пока не вступил.

Алина Зорина