Ростовчанки больше любят корпоративы, чем их коллеги-мужчины

Только 51% жителей Ростова-на-Дону посетили последний корпоратив в своей компании. Такие выводы из опроса сделал портал SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Головкин, Коммерсантъ Фото: Павел Головкин, Коммерсантъ

В исследовании отмечается, что 33% (каждый третий сотрудник) отсутствовал по уважительным причинам, а 16% осознано прогулял корпоративное мероприятие. Среди тех, пропускает такие события, большинство негативно относящихся к корпоративам - 69% против 31%.

Оказалось, что более лояльными к корпоративам оказываются женщины: ростовчанки активнее мужчин и посещают мероприятия компаний - 56% против 49% соответственно.

Константин Соловьев