В Ульяновске из-за подожженного детьми тополиного пуха сгорел автомобиль

Во дворе многоквартирного дома на улице Рябикова в Ульяновске дети, балуясь, подожгли тополиный пух, огонь перекинулся на автомобиль «УАЗ-Патриот», сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Вызванные пожарные — две спецмашины и 10 специалистов МЧС — пожар потушили, однако автомобиль полностью сгорел.

ГУ МЧС напоминает об особо опасном периоде «тополиного пухового сезона» и рекомендует жителям по возможности проливать водой скопления пуха.

Андрей Васильев, Ульяновск