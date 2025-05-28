Более тысячи майнеров легализовали свою деятельность в России
Более 1 тыс. майнеров и операторов инфраструктуры для добычи криптовалюты легализовали свою деятельность после введения ограничительного закона. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Присутствие в реестре обязывает майнеров предоставлять адреса кошельков и информациях о сделках государственным ведомствам, а также отчитываться о полученной криптовалюте в Росфинмониторинг. За криптоэнтузиастами оставили право майнить и без включения в реестр — в пределах 6 000 кВт-ч в месяц для физических лиц.
Для ИП и юрлиц майнинг доступен только в случае присутствия в реестре. Для включения в него необходимо отправить электронный запрос через специальный сервис ФНС «Майнинг реестр».
Подробнее о том, как работает реестр — в «Майнингу добавят легальности».