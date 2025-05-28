В Тольятти в столкновении с автокраном погиб водитель ВАЗ-2114
Трагический инцидент произошел сегодня, 28 мая, на ул. Новозаводской в Тольятти. В результате столкновения двух транспортных средств, погиб 44-летний мужчина, сообщили в региональном Главке.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из предварительной информации правоохранителей, примерно в 8:30 (MSK+1) 64-летний водитель автокрана двигался со стороны ул. Ларина в сторону Обводного шоссе. Совершая обгон, он выехал на полосу встречного движения в месте, где это разрешено, не убедившись в безопасности маневра.
В результате автокран столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП.
Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.