В Тольятти в столкновении с автокраном погиб водитель ВАЗ-2114

Трагический инцидент произошел сегодня, 28 мая, на ул. Новозаводской в Тольятти. В результате столкновения двух транспортных средств, погиб 44-летний мужчина, сообщили в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из предварительной информации правоохранителей, примерно в 8:30 (MSK+1) 64-летний водитель автокрана двигался со стороны ул. Ларина в сторону Обводного шоссе. Совершая обгон, он выехал на полосу встречного движения в месте, где это разрешено, не убедившись в безопасности маневра.

В результате автокран столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Алексей Алексеев