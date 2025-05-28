Суд наказал волгоградца за нарушение правил поведения на футбольном матче

Суд привлек жителя Волгограда к административной ответственности за нарушение правил поведения на футбольном матче (ч.3 ст. 20.31 КоАП РФ). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Мужчина признал свою вину. Центральный районный суд Волгограда принял решение о его административном аресте на одни сутки. Также ему запрещено в течение года посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. В законную силу постановление не вступило.

Как выяснилось в суде, 25 мая текущего года Магомед М. был зрителем футбольного матча Юношеской футбольной лиги Юг сезона 2025 (домашние игры школы им. Л. Слуцкого). В какой-то момент он выбежал на футбольное поле и сильно толкнул рукой игрока команды в область уха, а также других людей.

Павел Фролов