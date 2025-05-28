Белоусов: угрозы террора в зоне ОДКБ исходят в первую очередь из Афганистана

Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что обстановка в зоне ОДКБ остается напряженной. Он считает, что основная опасность исходит из Афганистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белоусов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Андрей Белоусов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Нарастают вызовы нашим государствам. <...> В зоне ответственности ОДКБ сохраняются террористические угрозы. В первую очередь они исходят из Афганистана»,— сказал министр на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в Афганистане сохраняется около 20 радикальных группировок. Конкретные организации Андрей Белоусов не назвал, однако сказал, что общая численность их участников превышает 15 тыс. человек. Господин Белоусов считает, что возрастает вероятность проникновения радикальных сил на территорию стран ОДКБ.

Усложняет ситуацию нестабильная ситуация на Ближнем Востоке, считает министр. Он предполагает, что иностранные наемники могут отправляться из зоны боевых действий как в Афганистан, так и в другие страны Центральной Азии.

Екатерина Отрашкевич