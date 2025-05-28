Башкирская содовая компания взыскивает 57 млн рублей с Русского народного банка

Арбитражный суд Москвы начал рассматривать исковое заявление АО «Башкирская содовая компания» (БСК) к АО «Коммерческий банк „Русский народный банк“» (Руснарбанк) о взыскании 57,1 млн руб. Собеседование по спору пройдет сегодня вечером.

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Что стало поводом для иска, неизвестно. По данным «СПАРК-Интерфакс», спор касается обязательств по договорам займа и кредита.

Третьим лицом к разбирательствам привлечено уфимское ООО «Техинвест».

Башкирская содовая компания является крупнейшим производителем пищевой и кальцинированной соды в России. 2021 году БСК была национализирована: 38,28% акций были переданы в собственность Башкирии в лице министерства земельных и имущественных отношений, 57,44% акций оказались в собственности у федерального правительства (45,7% попали в доверительное управление АО «Русский водород» (сейчас — АО «Росхим»), 11,7% — АО «Региональный фонд»). В марте 2025 года Владимир Путин подписал указ об исключении БСК из перечня стратегических предприятий и прекращении доверительного управления акциями, находившимися в федеральной собственности. В 2024 году выручка БСК составила 61 млрд руб., чистая прибыль — 4,6 млрд руб.

Руснарбанк зарегистрирован в Москве в 2002 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит АО «Негосударственный пенсионный фонд „Телеком-союз“». Информации о финансовых результатах по итогам 2024 года в открытых источниках нет.

Идэль Гумеров