Белоусов: Запад продолжает оказывать давление на страны ОДКБ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Запад продолжает попытки нанести России стратегическое поражение. Это нагнетает обстановку в зоне ответственности ОДКБ.

«Нарастают вызовы нашим государствам. Запад продолжает попытки нанести стратегическое поражение России и оказать давление на страны организации»,— сказал господин Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке (цитата по «Интерфаксу»).

Он также отметил, что украинский кризис используется странами НАТО для наращивания присутствия в Восточной Европе и государствах Балтики. По данным министра, с февраля 2022 года численность военных сил коалиции увеличилась в 2,5 раза, до 34,2 тыс. человек.

В связи с существующими вызовами странам ОДКБ, по мнению господина Белоусова, важно продолжать оперативную и боевую подготовку. При этом российский министр предлагает коллегам использовать в процессе обучения своих войск опыт, полученный российской армией в ходе СВО.