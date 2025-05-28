Написали, как один: сотрудники Alias Group создали единый почерк компании

В Москве в рамках клуба недвижимости «Движение» состоялась дискуссия «Кадровая планировка: когда каждый на своём месте», на которой обсуждалась мотивация сотрудников, атмосфера в команде, ценности как фактор удержания специалистов и барьеры на пути к внедрению эффективных подходов.

Фото: ООО «Элиас Групп»

Директор по персоналу холдинга Alias Group Светлана Хабибуллина рассказала на мероприятии об уникальном опыте — создании единого почерка компании.

«Мы заканчиваем проект по визуализации ценностей компании — тех принципов, которые определяют, как мы работаем, принимаем решения и движемся вперед. Мы хотим, чтобы написание ценностей Alias Group стало таким же уникальным, как и их смыслы. Поэтому решили создать свой индивидуальный почерк компании», — рассказала Светлана Хабибуллина.

Всем сотрудникам предложили написать своим почерком фразы, которые символизируют ценности Alias Group: «делать лучше, чем вчера», «единство в партнерстве», «лидерство в результате», «осознанно и быстро». Затем эти надписи передали на обработку специалисту, который специализируется на искусстве красивого письма — каллиграфу.

«Каждого человека отличает свой уникальный почерк. Точно такой же почерк есть у компаний. Мы вовлекли в проект всех сотрудников, а каллиграф объединил наши почерки в общий — почерк компании», — поделилась директор по персоналу Alias Group.

Уникальный опыт позволил не только создать новый шрифт и стиль написания — присущий только , но и позволить каждому сотруднику холдинга внести свой вклад в этот процесс. Ведь в данном случае почерк компании состоит из почерков 1,5 тыс. сотрудников, которые в ней работают.

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