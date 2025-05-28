В Саратовской области возбудили дело о мошенничестве при ремонте водопровода

В Саратовской области следствие по материалам проверки Вольской межрайонной прокуратуры возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при ремонте сетей водопровода. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, администрация Черкасского МО заключила с организацией 17 договоров на ремонт сетей водопровода, работы по которым выполнены не в полном объеме. Договоры не исполнены на сумму свыше 600 тыс. руб.

Глава фирмы предоставил муниципалитету недостоверные сведения о ремонте сетей водопровода. Заказчик принял работы, хозяйствующий субъект похитил более 600 тыс. руб. бюджетных средств.

Павел Фролов