В Челябинской области ожидается аномальная жара до 2 июня

Ближайшие пять дней в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода — до 32 градусов Цельсия. О возникновении опасных и неблагоприятных явлений погоды предупреждает региональный гидрометцентр.

Аномальная жара со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более прогнозируется с 28 мая по 2 июня. По данным гидрометцентра, в среднем по области 28-29 мая температура воздуха днем составит +25,+30 градусов Цельсия. В пятницу 30 мая станет еще жарче — +27,+32 градуса. По ночам в среднем будет +9, +15 градусов, в горах и низинах столбик термометра может опуститься до +4,+5.

С 28 по 30 мая на всей территории Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность — IV класс горимости леса по региональной шкале.