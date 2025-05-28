На длинные выходные в честь Дня России Казань вошла в тройку самых популярных городов у туристов, обогнав Москву по числу бронирований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Bronevik.com.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань обогнала Москву по числу бронирований на июньские праздники

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Казань обогнала Москву по числу бронирований на июньские праздники

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным на конец мая, на Казань пришлось 6% всех бронирований гостиниц и других объектов размещения, что позволило ей занять второе место по популярности после Санкт-Петербурга (13%). Москва также получила 6%, однако в абсолютных цифрах бронирований уступила Казани и заняла третью строчку.

Согласно аналитике Bronevik.com, интерес к путешествиям по России в этом году вырос — общее количество заказов на июньские праздники увеличилось на 101% по сравнению с 2024 годом. Причиной стал перенос выходного дня с 8 марта на 13 июня, что дало россиянам сразу четыре выходных — с 12 по 15 июня.

Среди популярных направлений также отмечен рост интереса к Туле, Самаре и Пскову. Чаще всего туристы выбирают размещение в гостиницах без звезд (41% всех броней), средняя стоимость ночи составляет 6,9 тыс. руб., а продолжительность проживания — два дня.

Анар Зейналов