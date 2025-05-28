Казань обогнала Москву по числу бронирований на июньские праздники
На длинные выходные в честь Дня России Казань вошла в тройку самых популярных городов у туристов, обогнав Москву по числу бронирований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Bronevik.com.
Казань обогнала Москву по числу бронирований на июньские праздники
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По данным на конец мая, на Казань пришлось 6% всех бронирований гостиниц и других объектов размещения, что позволило ей занять второе место по популярности после Санкт-Петербурга (13%). Москва также получила 6%, однако в абсолютных цифрах бронирований уступила Казани и заняла третью строчку.
Согласно аналитике Bronevik.com, интерес к путешествиям по России в этом году вырос — общее количество заказов на июньские праздники увеличилось на 101% по сравнению с 2024 годом. Причиной стал перенос выходного дня с 8 марта на 13 июня, что дало россиянам сразу четыре выходных — с 12 по 15 июня.
Среди популярных направлений также отмечен рост интереса к Туле, Самаре и Пскову. Чаще всего туристы выбирают размещение в гостиницах без звезд (41% всех броней), средняя стоимость ночи составляет 6,9 тыс. руб., а продолжительность проживания — два дня.