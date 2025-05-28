Пострадавших в Байкальске подростков перевезут на лечение в Иркутск

В Минздраве рассказали о состоянии подростков, выживших после нападения сверстника в Байкальске Иркутской области в ночь на 28 мая. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, на стационарном лечении в Слюдянской районной больнице находятся все четверо пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии. Слова господина Кузнецова приводит «РИА Новости».

В ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» подросток с ножом напал на участников вечеринки по случаю дня рождения. Погибли пятеро подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Позднее нападавший поджег дом и погиб сам. В городе создан оперативный штаб.

Как сообщил господин Кузнецов, в больнице работает бригада центра санитарной авиации в составе реаниматолога и сосудистых хирургов. Ожидается, что пострадавших подростков перевезут на лечение в областную детскую клиническую больницу в Иркутск. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава, отметил господин Кузнецов.

Ранее губернатор региона Игорь Кобзев сообщал, что на месте работают заместитель губернатора региона Вячеслав Эглит и заместитель председателя правительства Валентина Вобликова. С командой психологов в Байкальск выехал глава минздрава Андрей Модестов, глава минобрнауки Максим Парфенов, глава минсоцразвития Владимир Родионов и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева.

Полина Мотызлевская