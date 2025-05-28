В Ростове спрос на медоборудование вырос на 40% по итогам первого квартала
В Ростове-на-Дону по итогам первого квартала 2025 года увеличился спрос на медицинское оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе Авито.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что востребованность техники для лабораторий выросла на 37%, для медицинских клиник – на 36%. Также спрос вырос и на оборудование для логистических компаний и складов (+33%).
В тройку лидеров по доле спроса вошло торговое, промышленное и пищевое оборудование. Число таких предложений в Ростове-на-Дону выросло на 57% по сравнению с показателями аналогичного периода в прошлом году. Заметен тренд в сфере оборудования для логистических компаний и складов – для него искали покупателей в 2,5 раза чаще.