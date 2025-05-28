25 рейсов в калининградском Храброво отменены или задержаны

Отменено четыре рейса Москва—Калининград. Еще 11 самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга и Шарм-эш-Шейха прилетят в калининградский аэропорт Храброво позднее. Шесть рейсов задержаны в самом Калининграде, следует из данных на онлайн-табло воздушной гавани.

«В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в ряде московских аэропортов в аэропорту Храброво отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов»,— сообщается в Telegram-канале Храброво. Пресс-служба аэропорта уточняет, что все эти меры направлены на обеспечение безопасности пассажиров.

Также на табло сообщается об отмене четырех рейсов из Калининграда в Москву. Все факты отмены рейсов на прилет и вылет связаны с аэропортом Шереметьево.