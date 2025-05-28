Под Саратовом по региональной программе обновят 2 км водопровода

В Духовницком районе Саратовской области в 2025 году в рамках региональной программы обновят около 2 км водопровода. Работы охватят пять сел, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и ЖКХ.

Специалисты задействованы в масштабной модернизации систем водоснабжения сельских территорий. В текущем году такие работы проводятся в Духовницком, Ершовском, Новобурасском, Новоузенском, Ровенском и Романовском районах.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Саратовской области Александра Мышева, инициированная губернатором Романом Бусаргиным программа является частью комплексного подхода к развитию инфраструктуры районов региона, она позволит повысить качество жизни сельских жителей. Работы по обновлению водопровода в селах Григорьевка, Липовка и Софьинка уже завершены, в Теликовке они близятся к завершению.

Павел Фролов