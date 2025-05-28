В Ростове-на-Дону суд исполнил поручение минской инстанции

Арбитражный суд Ростовской области исполнил поручение экономического суда Минска. Об этом пишет «ДОН 24» со ссылкой на источник в ростовской инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

По данным источника, иск поступило от компании из Минска, находящаяся в процессе ликвидации, с просьбой о взыскании с контрагента из Ростова-на-Дону 110 тыс. руб.

«Поручение иностранного суда исполнено», — рассказали в арбитраже. На специальном судебном заседании документы из Минска передали представителю ответчика.

Константин Соловьев