В Ростове-на-Дону суд исполнил поручение минской инстанции
Арбитражный суд Ростовской области исполнил поручение экономического суда Минска. Об этом пишет «ДОН 24» со ссылкой на источник в ростовской инстанции.
Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ
По данным источника, иск поступило от компании из Минска, находящаяся в процессе ликвидации, с просьбой о взыскании с контрагента из Ростова-на-Дону 110 тыс. руб.
«Поручение иностранного суда исполнено», — рассказали в арбитраже. На специальном судебном заседании документы из Минска передали представителю ответчика.