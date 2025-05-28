Липецкий медвуз планируется открыть в сентябре 2025 года

Открытие липецкого медвуза, соглашение о создании которого было подписано на ПМЭФ-2024, намечено на сентябрь 2025 года. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе встречи с абитуриентами липецкого филиала Российского университета медицины (РУМ) на дне открытых дверей вуза 27 мая.

Планируется, что в первом наборе будет 144 человека, обучение будет проходить в очном формате. «Практику студенты будут проходить в ведущих клиниках области. Отмечу, что наши больницы и врачи ничем не уступают, а где-то даже превосходят соседние регионы»,— отметил глава региона.

Впервые о планах по созданию в регионе медицинского вуза Игорь Артамонова напиал в начале 2022 года в своем Telegram-канале. Соглашение о его открытии было заключено на ПМЭФ-2024 между правительством региона и руководством Российского университета медицины.

По данным правительства Липецкой области, на сегодня в регионе открыты 62 медицинских класса, в следующем учебном году появятся еще десять. Учащиеся этих классов будут рассматриваться в том числе и в качестве абитуриентов нового вуза.

Владимир Зоркий