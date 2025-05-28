В Оренбуржье администрацию через суд обязали сократить срок расселения аварийного дома

Суд удовлетворил требование межрайонной прокуратуры о сокращении срока проведения мероприятий по расселению аварийного дома в Бугуруслане. Администрацию обязали расселить граждан до 31 декабря 2026 года, сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По информации ведомства, прокуратура провела проверку соблюдения жилищных прав жителей одного из домов по ул. Фрунзе. Дом на основании постановления главы города признан аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения постройки установлен до 31 декабря 2028 года.

Межрайонная прокуратура не согласилась с таким сроком и обратилась в суд. Ведомство контролирует ход исполнения судебного акта.

Руфия Кутляева