В Ростовской области двое человек погибли из-за неосторожного обращения с огнем

В Ростовской области двое человек погибли на пожарах из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Из сообщения ведомства следует, что в батайском СНТ «Весна» частный дом загорелся на площади 60 кв.м. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили тело 56-летней женщины.

В хуторе Керчик-Савров на 13 кв.м. загорелась пристройка частного дома на улице Советской. На пожаре погиб 67-летний мужчина.

Константин Соловьев