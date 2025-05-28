В Ставрополе 400 семей заключили соцконтракты на 104 млн рублей

В Ставрополе с начала 2025 года около 400 местных жителей заключили социальный контракт на общую сумму 104 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Программа пользуется популярностью среди граждан, особенно для развития малого и среднего бизнеса.

«Из общей суммы контрактов почти 270 направлены на ведение предпринимательской деятельности»,— отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Горожане могут получить консультацию по вопросам заключения социального контракта в городском комитете труда и соцзащиты по адресу: улица Ленина, 415Б, кабинет 103. С разработкой бизнес-плана поможет Городской центр предпринимательства и гостеприимства, расположенный на улице Ленина, 301.

Николай Аксенов