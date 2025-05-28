С января по май на Морском терминале КТК отгружено более 28 млн тонн нефти

27–28 мая в Астане прошли годовые собрания акционеров АО «КТК-Р» и АО «КТК-К», в ходе которых были подведены итоги работы компании за прошедший период. Генеральный директор КТК Николай Горбань представил акционерам доклад об итогах производственной деятельности, охране труда и экологической безопасности. За первый квартал 2025 года безаварийно отработано почти 3,5 млн человеко-часов, включая подрядные организации, а автотранспорт компании преодолел без ДТП свыше 8,2 млн км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

С начала января по 23 мая через Морской терминал КТК было отгружено более 28 млн т нефти — на 1,4 млн т больше, чем за аналогичный период 2024 года. Завершены восстановительные работы на НПС «Кропоткинская», которая введена в эксплуатацию 23 мая. Работы длились 87 календарных дней, коллектив КТК получил благодарность акционеров за оперативное устранение последствий инцидента.

С января по апрель коэффициент эксплуатации трубопроводной инфраструктуры достиг 0,993. За это время было проведено более 10 тыс. плановых технических обслуживаний. Из числа дефектов, выявленных внутритрубной диагностикой, устранена уже половина от запланированного на год объема. Ведется подготовка к замене двух выносных причальных устройств: завершено изготовление ключевых компонентов, включая подшипники вертлюга и 12 якорей-кессонов, поставка которых в Новороссийск ожидается в 2025 году.

В рамках планово-предупредительных работ на всех трех выносных причальных устройствах заменят около 47 подводных и плавучих шлангов, для чего ВПУ будут выводиться из эксплуатации поочередно. По программе модернизации энергетической инфраструктуры завершены испытания насосного агрегата с электроприводом, призванного заменить газотурбинные установки.

В ходе заседаний были заслушаны доклады по реализации программы повышения надежности системы и долгосрочных инвестиционных проектов. Участники утвердили годовую финансовую отчетность, распределение прибыли АО «КТК-Р» и АО «КТК-К» за 2024 год, а также избрали новые составы Советов директоров.

Вячеслав Рыжков