В Тольятти на базе больницы № 4 открыто подразделение Центра медицины катастроф

Подразделение Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи организовано на базе Тольяттинской городской больницы № 4, находящейся в Комсомольском районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщили в правительстве региона, среди основных задач дежурной бригады — оказание скорой медицинской помощи пострадавшим при пожарах, угрозах развития чрезвычайных ситуаций, дежурства при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей и др.

Кроме того, в этом году за счет дополнительно выделенных денежных средств из областного бюджета будет открыт еще один трассовый медицинский пункт на трассе «Обход Тольятти», 16-й км.

В правительстве полагают, что наличие еще одного пункта на федеральной трассе заметно увеличит качество и скорость оказания медицинской помощи при возникновении экстренной ситуации на дороге.

Алексей Алексеев