Турпоток на Северном Кавказе вырос на 75% за три года

Туристический поток в регионы Северного Кавказа увеличился на 75% за последние три года, при этом существенно вырос объем частных инвестиций в развитие отрасли. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам вице-премьера, если раньше финансирование осуществлялось только государством, то сейчас активно подключился частный бизнес. Примером такого сотрудничества стал горнолыжный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии, переданный в 2023 году под управление компании «Горные вершины».

«Получилось такое государственно-частное партнерство, когда государство создало условия, построило минимально необходимое количество трасс, подъемников, а дальше уже подключился частный инвестор, который берет концессию»,— отметил Александр Новак.

Особые экономические зоны в СКФО доказали свою результативность в привлечении инвестиций. В конце 2024 года открылся курорт Мамисон в Северной Осетии, отличающийся продолжительным сезоном катания. Продолжается строительство курорта Ведучи в Чеченской Республике. По мнению вице-премьера, горнолыжные комплексы Северного Кавказа достигнут международного уровня.

Николай Аксенов