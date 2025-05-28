Проект бесконтактного доступа ЖК ARTNOVA – финалист премии «Твердые знаки»

«Коммерсантъ-Удмуртия» подвел итоги премии «Твердые знаки». Проект «Бесконтактный доступ для ЖК комфорт-класса ARTNOVA», который реализовал оператор телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру Бизнес» в Ижевске стал финалистом в номинации «Инновации в дело».

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Каждый проект оценивал экспертный совет, выбирая самые инновационные, интересные с точки зрения бизнеса или полезные для региона решения.

Заказчик проекта «АСПЭК-Домстрой» – девелопер жилых кварталов и микрорайонов. ARTNOVA – единственный проект комплексного развития территории в Ижевске, в котором продуманы детали от взгляда на архитектуру и двор до эстетики квартиры.

Современные инновации, такие как бесконтактный доступ не только повышают защиту от несанкционированного доступа, но и комфорт. Жильцы могут открывать двери и калитки без необходимости доставать физический ключ. Поэтому «Дом.ру Бизнес» организовал бесконтактный доступ в подъезд и на территорию ЖК с интеграцией системы видеодомофонии, контроля и управления доступом. Специалисты оператора провели обследование, смонтировали и настроили видеодомофоны, контроллеры доступа на кладовые, колясочные и подсобные помещения, бесконтактные считыватели на калитки и двери подъезда. Реализовали сценарии для жителей и гостей, в том числе разграничение доступа по различным зонам – в кладовые, колясочные и подсобные помещения.

Реализация концепции Hands-Free (свободные руки) позволяет при проходе через точку доступа перенести тяжелый груз максимально комфортно, не доставая ничего из кармана или сумки. Жителям достаточно подойти к калитке и подъезду, чтобы дверь автоматически разблокировалась и открылась. Кроме того, система обеспечивает быстрый проход при высоких нагрузках на считыватели в утренние и вечерние часы-пик.

В результате жители отмечают комфорт и положительно отзываются о бесконтактном доступе, а заказчик – повышение рейтинга и укрепление бренда застройщика в качестве инноватора.

«Для "Дом.ру Бизнес" в Ижевске это первый проект по бесконтактному доступу, опыт реализации которого позволит масштабировать внедренное решение на новых объектах, проводить интеграции с видеодомофонами, системами доступа и сервисами видеоаналитики. У нас много примеров успешной реализации задач в разных отраслях. Мы открыты к новым проектам и готовы вместе с клиентами реализовать новаторские решения и применять инновационные подходы»,– комментирует директор по b2b межрегионального филиала Урал «Дом.ру Бизнес» Смирнова Наталья.

АО «ЭР-Телеком Холдинг»