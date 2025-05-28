Сочи возглавил топ направлений для улучшения женского здоровья

Первое место в рейтинге популярных направлений для улучшения женского здоровья в мае занял Сочи. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, на курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Второе место в рейтинге популярных направлений для улучшения женского здоровья в мае занял Кисловодск, в котором путешественницы бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,5 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Геленджик. На курорте туристки резервируют средства размещения в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,9 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для улучшения женского здоровья также вошел еще один город Краснодарского края. Анапа заняла пятое место. На курорте путешественницы бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт принял более 2,5 млн туристов с начала 2025 года. Прирост турпотока составил около 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мария Удовик